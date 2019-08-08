Зеленський: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер уранці.

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"Ми легалізували азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - сказав він, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер вранці.

Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.

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Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.