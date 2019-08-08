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08.08.19 11:24

Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, а наступного - буде створено ринок землі на 40 млн га, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що поточного року в країні буде проведена земельна реформа, яка дозволить створити ринок землі в 2020 році.

Про це Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 млн га", - сказав він.

За його словами, в Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею, зокрема компанія "Онур".

"Сподіваюся, таких компаній буде більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність створення і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливість для державного приватного партнерства", - сказав Зеленський.

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"Восени ми ухвалюємо закон про концесії, що дозволить державі безпечно працювати з приватним сектором, з приватними компаніями", - сказав він, підкресливши, що Україна буде рада бачити турецьких партнерів у всіх українських проектах.

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