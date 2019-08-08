Ізраїльський парламент ратифікує угоду про вільну торгівлю з Україною після 17 вересня, - Мендель

Про це повідомила у Twitter речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Учора президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Рада проголосувала за цей закон минулого місяця. Після парламентських виборів в Ізраїлі 17 вересня очікується, що новий Кнесет ратифікує угоду з ізраїльського боку", - повідомила Мендель.

Остаточно угода про вільну торгівлю набуде чинності через 60 днів після ратифікації угоди з обох сторін.

Нагадаємо, 7 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів і урядом Ізраїлю про вільну торгівлю.

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