Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кличко написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Про те, який я мер - жителі столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що "влетіли" у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон", - йдеться в повідомленні.

Також Кличко заявив, що опоненти з нової влади "під надуманими приводами звертаються в НАБУ і ДБР", які за законом повинні реагувати на ці звернення "і витрачати час і сили на розслідування висмоктаних із пальця справ".

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"Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу "1 + 1". На який я, до речі, вже подав до суду. І не виключаю, що звертатимусь ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб "озеленити" її. І зірвати наступне засідання", - заявив мер.