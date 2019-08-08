Колишній слідчий Генпрокуратури РФ домагається порушення кримінальної справи проти Сталіна: готовий дійти до ЄСПЛ

Колишній слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Ігор Степанов намагається домогтися порушення кримінальної справи щодо Йосипа Сталіна через репресії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".

Степанов, родичі якого були репресовані, звернувся до Генпрокуратури та Слідчого комітету Росії з проханням дати правову оцінку масових розстрілів і заслань, здійснених за наказом Сталіна.

Колишній слідчий посилається на наказ НКВС від 30 липня 1937 року "Про операцію з репресування колишніх куркулів, кримінальників та інших антирадянських елементів", постанову про ухвалення якого підписав Сталін.

СК, за словами Степанова, направив його звернення у своє головне слідче управління по Москві. "Більше звісток звідти не було", - сказав він. Генпрокуратура переслала заяву в Іванівську область, де не знайшли підстав для процесуальної перевірки. Степанов оскаржив відмову прокуратури в Конституційному суді і заявляє, що готовий дійти до Європейського суду з прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 72% українців вважають, що Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, - опитування КМІС

За даними науково-просвітницького центру "Меморіал", звернення Степанова до СК і Генпрокуратури з вимогою порушити справу проти Сталіна - перший подібний випадок у російській практиці. У Росії, наголосив заступник глави ради науково-просвітницького центру "Меморіал" Микита Петров, злочинні дії Сталіна офіційно не засуджені.