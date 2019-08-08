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08.08.19 12:01

Разумков заперечує розкол у фракції "Слуги народу"

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заперечив тенденції до розколу в майбутній фракції партії в парламенті.

Разумков заперечує розкол у фракції "Слуги народу"

Про це він розповів BBC Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, раніше в ЗМІ з'явилися такі припущення після публічних суперечок між декількома новообраними депутатами "Слуги народу", зокрема Олександром Дубінським і Давидом Арахамією.

"Попри те, що говорять про "розкол" - це некоректно. Адже це партійна дискусія. Вона була раніше і зараз. Дискусії не шкодять партії, не шкодять суспільству або державі ... Ми можемо проводити це в офісі, і навіть на ефірах. Це інший підхід до публічної політики", - пояснив Дмитро Разумков.

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