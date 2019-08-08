Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Lenta.ru.

Так сенатор прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Крим точно повернеться під юрисдикцію Києва. За його словами, подібні висловлювання Києва не варто сприймати серйозно.

"Півострів абсолютно випадково опинився в складі України, і тепер справедливість перемогла", - зазначив він у коментарі пропагандистському телеканалу RT, додавши, що, якщо Зеленський продовжить виступати з подібними заявами, то відносини між Москвою і Києвом залишаться в глухому куті.

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