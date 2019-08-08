Зеленський і Варфоломій проводять зустріч у Стамбулі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Володимир Зеленський вручив Варфоломію букет квітів. Їх сфотографували для протоколу. Зараз між сторонами відбувається закрита зустріч. Що буде після переговорів - поки невідомо.

За інформацією ТСН, Вселенський патріархат готував заяву, але невідомо, чи буде вона зачитана. За словами пресофіцера патріархії Нікоса Папахрісту, потрібно почекати, щоб розуміти, що відбувається.

Варто зазначити, що візит відбувається на тлі оголошення почесним патріархом ПЦУ Філаретом про відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

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