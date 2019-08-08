Росія мусить негайно звільнити Балуха і Бекірова, - посольство США в Україні

Про це йдеться в повідомленні диппредставництва у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українських політв'язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Росія мусить негайно звільнити Балуха, Бекірова та всіх українських політичних в'язнів", - заявили дипломати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мій батько помирає", - дочка політв'язня Бекірова просить Зеленського про допомогу

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

Також читайте: Балуха вшосте за чотири місяці помістили в ШІЗО, - правозахисники

Балуха засуджено за рішенням підконтрольного Росії "Роздольненського райсуду" окупованого Криму до 5 років колонії за сукупністю двох кримінальних справ. Кримський фермер був фігурантом справи про незаконне зберігання зброї та вибухівки (ч. 1 ст. 222 та ч. 1 ст. 222.1) і ч. 2 ст. 321 Кримінального кодексу РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Він відбуває покарання в колонії в російському місті Торжок. Нині Балуха вчергове помістили до штрафного ізолятора. За словами родичів і правозахисників, стан його здоров'я погіршується.