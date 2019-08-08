За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"За цей час ми інвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 млрд доларів, щоб привести до ладу наші 24 тис. км доріг, збільшити кількість аеропортів, що реально працюють, до 15, забезпечити розвиток п’яти морських портів, щоб істотно наростити їхню потужність, потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що в наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік. А в поточному році в країні буде проведено земельну реформу.

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