Найманці РФ на Донбасі відпрацьовують наступальні дії, - ГУР

Про це йдеться в повідомленні Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, попри заяви керівництва Росії та підконтрольних йому російських окупаційних адміністрацій про готовність мирного врегулювання збройного конфлікту на Сході України, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки за наступальною тематикою. Зокрема, з 5 серпня ц.р. розпочато навчання ротних тактичних груп російських окупаційних військ на бойових машинах піхоти, посилених танками та артилерією, під час яких відпрацьовуються питання подолання (форсування) водних перешкод на тактичному фоні з етапом бойової стрільби. Російське командування планує завершити зазначені заходи підготовки до кінця поточного місяця", - йдеться в повідомленні.

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