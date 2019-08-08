Восени Рада може ухвалити закон про концесію, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Зазначається, що за прогнозами Зеленського, восени буде ухвалено закон про концесії, який дасть можливість державі безпечно працювати з приватним сектором і приватними компаніями.

"Будемо дуже раді бачити турецькі компанії як надійних партнерів у всіх наших проєктах. Заходьте зі своїм капіталом, своїм досвідом, своїми технологіями", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, в квітні 2018 року Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №8125 "Про концесію", який передбачає можливість застосування концесії в будь-якій сфері господарської діяльності та впроваджує прозору процедуру ухвалення рішення про вибір концесіонера.

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