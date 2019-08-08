Обвинувачений у дезертирстві військовий із Ковеля вчинив самогубство, не дочекавшись суду

Про смерть солдата свідчить довідка, яку в суд надав командир частини, де служив військовий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Район.Ковель".

У постанові Ковельського міськрайонного суду від 2 серпня зазначено, що суд розглянув справу від військової прокуратури Луцького гарнізону про притягнення до адміністративної відповідальності 38-річного ковельчанина, який служив інженером озброєння і військової частини А2042.

Прокуратура звинувачувала його за ч. 4 ст. 172-11 Кодексу України про адміністративні правопорушення (самовільне залишення військової частини або місця служби, вчинене в умовах особливого періоду), що тягне за собою накладення штрафу від 2465 до 4845 грн або арешт з утриманням на гауптвахті на строк від семи до десяти діб.

Однак до суду також надійшла довідка-доповідь командира військової частини А2042 від 26 липня 2019 року, в якій ідеться, що службовець був виявлений без ознак життя.

У зв’язку з цим суддя закрив провадження у справі.

За яких обставин чоловіка знайшли мертвим та яка причина його смерті - у судовій ухвалі не вказується.

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