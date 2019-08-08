Суд залишив під вартою обвинувачених у теракті біля харківського Палацу спорту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Апеляційне провадження за їхніми скаргами закрито, обвинувачені залишаються під вартою", - повідомили в пресслужбі Харківського апеляційного суду.

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Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді, і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Раніше Харківський апеляційний суд на своїй сторінці у Facebook повідомив, що 8 серпня 2019 року відбудеться розгляд апеляційних скарг обвинувачених у справі про терористичний акт біля Палацу Спорту в Харкові.