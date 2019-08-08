Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, - посольство США про загибель чотирьох українських воїнів під Павлополем

Про це заявили в посольстві США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Президент Зеленський і ЗСУ виявили стриманість і хоробрість перед лицем агресії, внаслідок якої 6 серпня загинули 4 українських військовослужбовців під час оголошеного режиму припинення вогню, зберігаючи потенціал для справжнього припинення вогню, що рятує життя українців, і прискорили дипломатичні зусилля для мирного врегулювання конфлікту. Такий підхід заслуговує на повну підтримку "нормандської четвірки", включаючи Росію. Росія могла б виявити подібну хоробрість і покласти край конфлікту, негайно вивівши свої сили", - йдеться в заяві.

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Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.