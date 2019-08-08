2 людини загинули, 4 поранені під час випробування ракетного двигуна в Росії

Двоє людей загинули, ще четверо поранені. Про це повідомили в Міноборони РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна". Серед загиблих і поранених - представники Міноборони і підприємства-розробника.

"На полігоні Міноборони Росії в Архангельській області під час випробування рідинної реактивної рухової установки стався вибух і загоряння виробу", - йдеться в повідомленні.

У військовому відомстві зазначили, що жодних викидів шкідливих речовин в атмосферу не було і що радіаційний фон у районі вибуху в нормі.

Як повідомив губернатор Архангельської області Ігор Орлов, евакуювати населення після інциденту в Северодвинську немає потреби. На місце інциденту у військовій частині направлена ​​санавіація.

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Раніше джерело повідомило про вибухи і пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії.