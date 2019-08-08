Спікер Сейму Польщі подав у відставку через скандал з авіаперельотами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Польське Радіо".

"Інформую, що у п’ятницю я маю намір подати у відставку з посади спікера Сейму, яку мені довірено 12 листопада 2015 року. При цьому хочу виразно сказати, що під час своєї діяльності я не порушив закону. Також число авіаперельотів, що стало причиною гучних контроверсій, було продиктовано великою кількістю зустрічей із жителями часто невеликих населених пунктів, що я проводив під час своєї роботи. Я вирішив вибрати модель роботи спікера, який працює не тільки у Сеймі і у Варшаві, але також по країні і за кордоном", - сказав глава Сейму.

Наприкінці липня польські мас-медіа поінформували, що Марек Кухцінський брав членів родини на борт урядових літаків. Як компенсацію за 23 польоти урядовими літаками екс-спікер сплатив 5 тисяч злотих лікарні для дітей після важких травм мозку, а також 10 тисяч злотих на діяльність католицької доброчинної організації Карітас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може поскаржитися в Єврокомісію на Польщу через скорочення квот для автоперевізників, - Омелян

На пресконференції 5 серпня Кухцінський наголосив, що він не порушив закон і вибачився за авіаперельоти. Він повідомив, що один раз урядовим літаком подорожувала його дружина. Він сповістив, що готовий заплатити за це компенсацію у розмірі 28 тисяч злотих Фонду модернізації Збройних сил Польщі.

7 серпня Окружна прокуратура у Варшаві поінформувала про провадження у справі перевірки можливих порушень у зв’язку із польотами Марека Кухцінського.