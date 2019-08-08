Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.08.19 16:30

Бойовика батальйону "Сомалі" засудили до 8 років в'язниці

Слідчі з'ясували, що спочатку чоловік 2 місяці працював у Луганській області водієм одного з "комендантів" терористів. А потім вступив до штурмового батальйону "Сомалі".

Бойовика батальйону "Сомалі" засудили до 8 років в'язниці

Рішення Голопристанський суд Херсонської області ухвалив ще 4 липня, але відомо про нього стало лише зараз, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

У постанові суду зазначено, що затриманий уродженець Луганської області "повністю визнав свою провину".

У зв'язку з цим суд постановив "призначити покарання у вигляді восьми років позбавлення волі, без конфіскації майна, з відбуванням покарання в кримінально-виконавчій установі закритого типу".

Позиція самого засудженого або його захисту щодо вироку відсутня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у квітні на адміністративній межі окупованого Криму з Херсонщиною було затримано члена незаконного збройного формування - батальйону "Сомалі".

Також читайте: Бізнесмену, який фінансував так звану "самооборону Криму", загрожує до 10 років за ґратами, - прокуратура

Правоохоронці встановили, що в 2014 році протягом двох місяців він працював у Луганській області водієм одного з "комендантів". Не отримавши за період роботи зарплати, він звільнився, проте пізніше знову працевлаштувався в місцевий комісаріат. Надалі, на запрошення знайомого, затриманий вступив до штурмового батальйону "Сомалі" під керівництвом тоді ще живого Гіві, який безпосередньо і проводив інструктаж новоприбулих.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100