Державне фінансування отримає 101 фільм, - Рада з держпідтримки кінематографії

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державного агентства з питань кіно.

"Рішення про затвердження Переліку кінопроєктів-переможців Одинадцятого конкурсного відбору було ухвалене Радою з державної підтримки кінематографії під час відкритого засідання 8 серпня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Так, до переліку переможців, які отримають державне фінансування, потрапив 101 кінопроєкт. Зокрема, 21 ігровий повнометражний національний фільм (для широкої глядацької аудиторії), серед яких і фільм журналістки Яніни Соколової "Я, Ніна".

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У переліку - 12 ігрових повнометражних фільмів художньої та культурної значущості (авторські), 14 ігрових повнометражних фільмів спільного виробництва (для широкої глядацької аудиторії), 5 ігрових повнометражних фільмів художньої та культурної значущості (авторські) спільного виробництва, 6 ігрових повнометражних тематичних фільмів "Про героїв, які брали участь у захисті України" (для широкої глядацької аудиторії), 4 ігрові повнометражні фільми для дитячої аудиторії, 12 ігрових повнометражних фільмів-дебютів і 27 ігрових короткометражних фільмів-дебютів.

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З переліком кінопроєктів можна ознайомитися на сайті Держкіно.