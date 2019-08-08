Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів на завтра, 9 серпня. Про це йдеться на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.
До підготовчої групи мають бути делеговані представники партій, що подолали п'ятивідсотковий бар'єр на позачергових виборах, а саме:
Слуга народу - 17 осіб;
Опозиційна платформа - За життя - 3 особи;
Батьківщина - 2 особи;
Європейська солідарність - 2 особи;
Голос - 1 людина.
На сайті уточнюється, що самовисуванці-мажоритарники теж можуть делегувати до складу підготовчої групи по одному представнику від 15 депутатів шляхом подання письмової пропозиції.