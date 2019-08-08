Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
08.08.19 16:36

Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи

Завтра має відбутися засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів.

Парубій скликав на завтра засідання підготовчої депутатської групи

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій скликав перше засідання підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів на завтра, 9 серпня. Про це йдеться на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.

До підготовчої групи мають бути делеговані представники партій, що подолали п'ятивідсотковий бар'єр на позачергових виборах, а саме:

Слуга народу - 17 осіб;

Опозиційна платформа - За життя - 3 особи;

Батьківщина - 2 особи;

Європейська солідарність - 2 особи;

Голос - 1 людина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракцію "Слуги народу" поділять на 15 груп методом жеребкування, - прессекретарка партії Кравчук

На сайті уточнюється, що самовисуванці-мажоритарники теж можуть делегувати до складу підготовчої групи по одному представнику від 15 депутатів шляхом подання письмової пропозиції.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100