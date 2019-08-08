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08.08.19 16:49

Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі

У Киргизстані затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Силовики дві доби намагалися взяти його резиденцію штурмом.

Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі

Про затримання Атамбаєва повідомляє російське інформагентство "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

"Силовики вивезли з Кой-Таша колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. З ним поруч перебувають офіційний представник партії СДПК Кундуз Жолдубаєва і Фарід Ніязов", - додає кореспондент киргизького порталу K-News, що перебуває біля резиденції Атамбаєва.

В операції в селі Кой-Таш, де розташовується будинок Атамбаєва, брали участь близько 2 тисяч співробітників МВС, зокрема загін СОБР. Нею керував особисто глава МВС Кашкара Джунушалієв.

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Нагадаємо, увечері 7 серпня до резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Атамбаєва звинувачують у корупції та інших злочинах, експрезиденту загрожує довічне ув'язнення. Однак прихильники колишнього президента чинили опір, відбили резиденцію і звільнили Атамбаєва. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один спецпризначенець помер від вогнепального поранення.

У четвер силовики здійснили ще одну спробу штурму резиденції Атамбаєва під Бішкеком. Повідомлялося, що машина спецпризначенців почала таранити ворота, а поруч з резиденцією було чутно стрілянину. За словами очевидців, на місце операції прибула спецтехніка МВС, водомети і таранні машини. Прихильників Атамбаєва почали витісняти з території маєтку.

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