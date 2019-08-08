Експрезидент Киргизстану Атамбаєв здався владі

Про затримання Атамбаєва повідомляє російське інформагентство "Интерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

"Силовики вивезли з Кой-Таша колишнього президента Алмазбека Атамбаєва. З ним поруч перебувають офіційний представник партії СДПК Кундуз Жолдубаєва і Фарід Ніязов", - додає кореспондент киргизького порталу K-News, що перебуває біля резиденції Атамбаєва.

В операції в селі Кой-Таш, де розташовується будинок Атамбаєва, брали участь близько 2 тисяч співробітників МВС, зокрема загін СОБР. Нею керував особисто глава МВС Кашкара Джунушалієв.

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Нагадаємо, увечері 7 серпня до резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Атамбаєва звинувачують у корупції та інших злочинах, експрезиденту загрожує довічне ув'язнення. Однак прихильники колишнього президента чинили опір, відбили резиденцію і звільнили Атамбаєва. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один спецпризначенець помер від вогнепального поранення.

У четвер силовики здійснили ще одну спробу штурму резиденції Атамбаєва під Бішкеком. Повідомлялося, що машина спецпризначенців почала таранити ворота, а поруч з резиденцією було чутно стрілянину. За словами очевидців, на місце операції прибула спецтехніка МВС, водомети і таранні машини. Прихильників Атамбаєва почали витісняти з території маєтку.