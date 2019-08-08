За матеріалами СБУ інформатора терористів у Луганській області засуджено на 5 років

Про це Цензор.НЕТ повідомили у пресслужбі СБУ.

У повідомленні сказано: "Оперативники спецслужби встановили, що мешканка села Трьохізбенка Новоайдарського району систематично інформувала свого сина, бойовика так званої "ЛНР", про чисельність, місця дислокації та шляхи переміщення сил і засобів Збройних Сил України. Отримані від зловмисниці дані бойовик передавав ватажку розвідувального підрозділу незаконних збройних формувань. Упродовж лютого-березня 2017 співробітники спецслужби задокументували 16 таких телефонних переговорів. Правоохоронці затримали інформатора навесні 2017 року.

Слідчі СБУ зібрали доказову базу, що підтверджує безпосереднє сприяння діяльності терористичної організації "ЛНР".

Новоайдарський районний суд визнав жінку винною у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, і призначив їй покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Вирок набрав законної сили.

Проти сина засудженої відкрито окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 КК. Бойовика оголошено в розшук".

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