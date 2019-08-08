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08.08.19 17:29

Під час спроби затримання експрезидента Киргизстану Атамбаєва постраждало 80 осіб

У Киргизстані в результаті спецоперації із затримання колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва постраждало 80 осіб.

Під час спроби затримання експрезидента Киргизстану Атамбаєва постраждало 80 осіб

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Kloop.

Зазначається, що МОЗ країни повідомив, що під час конфлікту 7 серпня постраждало 80 осіб. Раніше міністерство охорони здоров'я повідомляло про 52 постраждалих. Один співробітник спецпризначення помер від вогнепального поранення.

Раніше 8 серпня повідомлялося, що спецпризначенці затримали колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва. Силовики дві доби намагалися взяти його резиденцію штурмом.

Нагадаємо, увечері 7 серпня до резиденції колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Атамбаєва звинувачують у корупції та інших злочинах, експрезиденту загрожує довічне ув'язнення. Однак прихильники колишнього президента чинили опір, відбили резиденцію і звільнили Атамбаєва. Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 52 людини, один спецпризначенець помер від вогнепального поранення.

У четвер силовики здійснили ще одну спробу штурму резиденції Атамбаєва під Бішкеком. Повідомлялося, що машина спецпризначенців почала таранити ворота, а поруч з резиденцією було чутно стрілянину. За словами очевидців, на місце операції прибула спецтехніка МВС, водомети і таранні машини. Прихильників Атамбаєва почали витісняти з території маєтку.

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