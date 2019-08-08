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08.08.19 17:53

Горбатюк через суд вимагає скасувати наказ Луценка про службове розслідування

Начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк подав позов до Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК), в якому просить суд скасувати наказ генерального прокурора Юрія Луценка щодо службового розслідування.

Горбатюк через суд вимагає скасувати наказ Луценка про службове розслідування

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Окружного адміністративного суду.

"Позивач просить суд скасувати наказ генерального прокурора, яким було призначено службове розслідування з приводу блокування слідчими і керівництвом управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури України передачі матеріалів кримінального провадження іншому органу досудового розслідування - Національному антикорупційному бюро України", - повідомила пресслужба ОАСК у четвер.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

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