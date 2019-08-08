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08.08.19 18:26

Суд звільнив від кримінальної відповідальності ексвиконавчого директора "Нафтогазу" Пасішника

Солом'янський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього виконавчого директора Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Пасішника, обвинуваченого в незаконному впливі на ексміністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавічуса.

Суд звільнив від кримінальної відповідальності ексвиконавчого директора "Нафтогазу" Пасішника

Як передає Цензор.НЕТ, про це Українським Новинам сказав адвокат підсудного Іван Владіна.

"Сьогодні (8 серпня) суд задовольнив наше клопотання і звільнив Пасішника від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності", - повідомив він.

Суд також закрив справу проти Пасішника.

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Повний текст судового рішення буде озвучено 14 серпня.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро встановили факт здійснення Пасішником у період з 25 січня по 1 лютого 2017 р незаконного впливу на Абромавічуса з метою внесення проти волі міністра пропозиції на призначення виконавчого директора НАКу заступником міністра економічного розвитку і торгівлі.

Пасішник зі свого боку вважає, що підозри НАБУ про те, що він незаконно впливав на роботу міністра Абромавічуса, є безпідставними.

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