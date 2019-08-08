Дії НАБУ абсурдні, - ексглава НКРЕКП Вовк про звинувачення у справі про "Роттердам+"

Колишній керівник Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк прокоментував оголошення собі підозри у справі про формулу "Роттердам+". Свою думку він озвучив на сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Справа "Роттердам+" є розкрученим медійно-юридичним міхуром. Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором і вибиванням доказів у звинувачення", - написав Вовк.

За його словами, "про встановлення істини не йдеться", а на нього і його колег чиниться тиск. "Це все свідчить про політичний характер переслідування", - додав Вовк.

На думку колишнього глави НКРЕКП, керівники НАБУ "далеко зайшли" з публічними звинуваченнями ще в 2017 році, зараз вони вже не можуть закрити справу, і замість цього вирішили оголосити підозри.

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Вовк запевнив, що переконаний у своїй перемозі в суді.

"Щоб підкреслити абсурдність дій НАБУ - прошу журналістів дізнатися, чи будуть зустрічати місію МВФ з підозрами (і склад КМУ) за прийняття ідентичного ціноутворення на природний газ для населення і на ТКЕ-хаб з логістикою усереднений за 12 місяців ("Дюссельдорф+")? Заздалегідь нагадаю, УГВ газ не імпортує і була "вигодонабувачем" за викривленою логікою НАБУ", - підсумував Вовк.

Сьогодні стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", в тому числі ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

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