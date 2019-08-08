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08.08.19 18:23

"Такі пропозиції не звучали", - Разумков про можливість призначення ексзаступника глави АП Портнова у виконавчу владу

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков розповів, що в офісі Володимира Зеленського не обговорювали пропозицію надати посаду голови адміністрації президента Януковича Андрію Портнову.

"Такі пропозиції не звучали", - Разумков про можливість призначення ексзаступника глави АП Портнова у виконавчу владу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

Відповідаючи на запитання "Чи може таке статися, що фракція "Слуги народу" запропонує Портнову якусь посаду у виконавчій владі, оскільки він такий професіонал? Чи це неможливо і червона лінія?" Разумков відповів: "Я особисто з Портновим не знайомий, у мене ніколи не було можливості з ним поспілкуватися.

Наскільки мені відомо, такі пропозиції ні від партії, ні від Офісу президента сьогодні не звучали.

Тому коментувати, що можливо в майбутньому, некоректно".

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