"Такі пропозиції не звучали", - Разумков про можливість призначення ексзаступника глави АП Портнова у виконавчу владу

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

Відповідаючи на запитання "Чи може таке статися, що фракція "Слуги народу" запропонує Портнову якусь посаду у виконавчій владі, оскільки він такий професіонал? Чи це неможливо і червона лінія?" Разумков відповів: "Я особисто з Портновим не знайомий, у мене ніколи не було можливості з ним поспілкуватися.

Наскільки мені відомо, такі пропозиції ні від партії, ні від Офісу президента сьогодні не звучали.

Тому коментувати, що можливо в майбутньому, некоректно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Разумков заперечує розкол у фракції "Слуги народу"