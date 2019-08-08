Адвокат Крючкова заявив, що у справі "Центренерго" власним майном може відповісти Порошенко

Як передає Гордон.юа, про це повідомив в інтерв'ю "Українським новинам" адвокат Крючкова Олександр Лисак.

Йдеться про справу за фактами розкрадання близько $700 млн доларів. Адвокат вважає, що в разі доведення провини відповідати своїм майном можуть п'ятий президент України Петро Порошенко або народний депутат від Блоку Петра Порошенка Ігор Кононенко.

"Дмитро є власником компанії - основного кредитора "Центренерго" - з вимогами, що перевищують 1 млрд грн. У частині правового статусу це означає, що якщо слідство доведе, що кінцевим вигодонабувачем був, наприклад, Кононенко чи Порошенко, то відповідно до статусу потерпілого, виникає можливість звернення до суду і накладення арешту майна, наступного стягнення тощо. Це норма не тільки українського, а й міжнародного права", - заявив Лисак.

Як повідомлялося, журналісти-розслідувачі телепрограми "Схеми: корупція в деталях - RFERL" стверджували, що екс-нардеп Д.Крючков через керовану ним компанію "Енергомережа" в 2015 році організовував схеми виведення коштів з державних енергопостачальних компаній(обленерго) в інтересах, зокрема, бізнесменів Ігоря і Григорія Суркісів, а також народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка.

15 квітня екстрадованого в Україну екс-нардепа Крючкова затримали детективи НАБУ.

Раніше президент Петро Порошенко заявив, що екстрадиція Крючкова - це передвиборчі технології штабу Зеленського. Сам екс-нардеп заявив, що Порошенко нібито дав доручення про порушення провадження НАБУ проти нього.

17 квітня Солом'янський районний суд Києва заарештував Крючкова на 45 діб із заставою 7,11 млн грн. Сторона обвинувачення наполягала на триманні підозрюваного під вартою з альтернативою застави в розмірі 346,22 млн грн. Також колишнього парламентарія зобов'язали здати закордонний паспорт і носити електронний браслет.

На Цензор.НЕТ вийшла стаття про передісторію і свідчення Дмитра Крючкова, надані в суді.

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