Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
7 серпня командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза пішохідним переходом. У результаті ДТП пішохода було госпіталізовано в Пустомитівську центральну районну лікарню, де від отриманих травм він помер.
Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті: передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.