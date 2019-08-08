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08.08.19 19:02

Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині насмерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР. ФОТО

Слідчі ДБР розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю нацгвардійця, яка сталася на ділянці автодороги "Львів-Пустомити-Меденичі", в результаті якої загинув пішохід.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині насмерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР 01

7 серпня командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії наїхав на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза пішохідним переходом. У результаті ДТП пішохода було госпіталізовано в Пустомитівську центральну районну лікарню, де від отриманих травм він помер.

Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині насмерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР 02

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Командир патрульної роти Нацгвардії на Львівщині насмерть збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці, - ДБР 03

Подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті: передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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