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08.08.19 19:10

Разумков не підтримає Порошенка і Медведчука як кандидатів у віцеспікери Ради

Голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пообіцяв не голосувати за кандидатури Віктора Медведчука і Петра Порошенка, якщо їхні політсили висунуть їх на посаду першого заступника Голови Верховної Ради.

Разумков не підтримає Порошенка і Медведчука як кандидатів у віцеспікери Ради

Про це Разумков заявив в інтерв'ю BBC Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Я виходитиму з того, які кандидатури будуть запропоновані опозиційними політичними силами... Якщо ви говорите про Медведчука, то я особисто голосувати за цю кандидатуру не буду... Петро Порошенко? Я особисто за цю кандидатуру не голосуватиму", - зазначив Разумков.

При цьому він зауважив, що опозиція може запропонувати різні кандидатури на цю посаду, тоді відбудеться голосування, і якась політсила, яка буде в опозиції, отримає це крісло.

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Позиція ж "Слуги народу", за словами Разумкова, залежатиме від того, яку кандидатуру запропонує опозиція.

Раніше Дмитро Разумков запропонував, щоб кандидата на посаду віцеспікера Верховної Ради висунули опозиційні фракції.

Кандидатуру самого Разумкова "Слуга народу" пропонуватиме на посаду голови парламенту.

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