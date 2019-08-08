Партія "Слуга народу" не проводить переговори про коаліцію в Раді, - Разумков

Про це повідомив лідер партії Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Коаліційні переговори сьогодні не ведуться. Ми працюємо в партії, в можливих майбутніх комітетах, займаємося підготовчою роботою над ініціативами, які будемо пропонувати парламенту. Жодної підкилимної дискусії про коаліційні домовленості не буде. Якщо переговори будуть, то вони будуть публічними", - сказав Разумков.

Він зазначив, що "Слуга народу" може самостійно створити більшість у парламенті.

"Але ми не закриті для діалогу з тими політичними силами, які поділяють базові цінності і дотримуються червоних ліній, з якими партія "Слуга народу" йшла на вибори і які озвучені президентом Зеленським. Тут не завжди треба бути в коаліції чи поза нею - треба дотримуватися зобов'язань, які партії брали під час виборів", - заявив Разумков.

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