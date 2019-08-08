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08.08.19 19:47

Уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації переговорів "нормандської четвірки"

Федеральний уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації нормандського переговорного процесу.

Уряд Німеччини підтвердив готовність до активізації переговорів "нормандської четвірки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це у твіттері повідомив посол України в ФРН Андрій Мельник.

"Федеральний уряд Німеччини висловив занепокоєння у зв'язку з трагічною смертю чотирьох військових у результаті обстрілу під Павлополем і підтвердив готовність до активізації нормандського переговорного процесу", - написав Мельник.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 7 серпня провів телефонні розмови з президентом Росії і Франції - Володимиром Путіним і Еммануелем Макроном, під час яких поінформував про загибель чотирьох українських військовослужбовців у результаті обстрілу бойовиків на Донбасі, а також закликав лідерів країн "нормандської четвірки" невідкладно провести зустріч.

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За інформацією пресслужби президента України, президент Франції повідомив, що зв'яжеться з Путіним і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб узгодити цю ініціативу.

У свою чергу Єлисейський палац поінформував, що президент Франції підніме цю тему під час переговорів із Путіним 19 серпня.

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