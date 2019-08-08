Буду звертатися до Конституційного Суду в разі розділення посад мера і глави КМДА, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю LB.ua.

Однією з причин, через які Зеленський пішов на такий крок, на його думку, є недостатня інформованість у цьому питанні.

"Він (Зеленський) озвучував інформацію, яку давали йому юристи. У тому числі Богдан, як я розумію. Інформацію щодо того, що при новому президенті всі голови ОДА мають написати заяви, після чого глава держави вже вирішить - перепризначити їх чи поставити нових. Свої ж аргументи я наводив виходячи із закону "про столицю" і рішення Конституційного суду. Наскільки я розумію, у президента не було можливості самостійно вивчити ці юридичні документи", - розповів Кличко про зустріч із Зеленським.

При цьому він зазначив, що звертатиметься до Конституційного суду, якщо розділення все-таки відбудеться.

"Ще буду звертатися до депутатів: щоб був доведений до кінця процес, розпочатий у 2014-му році, коли були створені, але не запрацювали виконкоми. Виконкоми - це демократичний механізм управління. Словом, я буду боротися. Упевнений: пропонований новою командою дуалізм влади на користь місту не піде. Таке буде нерозумно виглядати - і в очах громадян, і перед нашими західними партнерами. А головне - не буде ефективним. Особливо, якщо пам'ятати, як багато у нас викликів, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності столиці: підготовка до опалювального сезону, наприклад, до навчального року тощо", - резюмував Кличко.

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