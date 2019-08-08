Етапування політв'язня Гриба призупинено за станом здоров'я, - Карпачова

Про це виданню "Гордон" розповіла віцепрезидент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, інформує Цензор.НЕТ.

"Нинішній стан здоров'я Гриба загрожує його життю. Тому я звернулася до Москалькової (російський омбудсмен Тетяна Москалькова. - Ред.). Вона зараз у відпустці, але, незважаючи на це, відгукнулася на мій заклик. Сьогодні вона віддзвонила і сказала, що наступного тижня особисто проведе відеоконференцію з Павлом Грибом. Це дуже важливий момент. Також Москалькова заявила, що вирішується питання з етапуванням. На даний момент етапування Гриба, що несе загрозу його життю, зупинено. Дуже важливо, щоб він відбував покарання в Ростовській області і його нікуди не переводили. Тому що, повторюся, будь-який етап дуже небезпечний не тільки для здоров'я, а й для життя Гриба", - підкреслила Карпачова.

Вона стверджує, що в РФ готові допустити до Гриба незалежних лікарів.

Читайте також: ЄС закликає Росію звільнити політв'язня Гриба і надати йому доступ до спеціального медичного лікування, - Косьянчич

"За словами Москалькової, Федеральна служба виконання покарань РФ готова допустити лікарів до Гриба. Однак вони повинні мати профільну акредитацію на території РФ. Це можуть бути як українські, так і зарубіжні лікарі. І жодних заперечень не буде", - сказала Карпачова.

Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.

23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.

МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П. Гриба і вимагати безумовного звільнення всіх громадян України, яких кремлівський режим тримає в заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.