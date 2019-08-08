Етапування політв'язня Гриба призупинено за станом здоров'я, - Карпачова

Про це виданню "Гордон" розповіла віцепрезидент Європейського інституту омбудсмена Ніна Карпачова, інформує Цензор.НЕТ.
"Нинішній стан здоров'я Гриба загрожує його життю. Тому я звернулася до Москалькової (російський омбудсмен Тетяна Москалькова. - Ред.). Вона зараз у відпустці, але, незважаючи на це, відгукнулася на мій заклик. Сьогодні вона віддзвонила і сказала, що наступного тижня особисто проведе відеоконференцію з Павлом Грибом. Це дуже важливий момент. Також Москалькова заявила, що вирішується питання з етапуванням. На даний момент етапування Гриба, що несе загрозу його життю, зупинено. Дуже важливо, щоб він відбував покарання в Ростовській області і його нікуди не переводили. Тому що, повторюся, будь-який етап дуже небезпечний не тільки для здоров'я, а й для життя Гриба", - підкреслила Карпачова.
Вона стверджує, що в РФ готові допустити до Гриба незалежних лікарів.
"За словами Москалькової, Федеральна служба виконання покарань РФ готова допустити лікарів до Гриба. Однак вони повинні мати профільну акредитацію на території РФ. Це можуть бути як українські, так і зарубіжні лікарі. І жодних заперечень не буде", - сказала Карпачова.
Як повідомлялося, 22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ ухвалив обвинувальний вирок П.Грибу, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму. В останньому слові він, зокрема, сказав, що не визнає обвинувачень ФСБ РФ у сприянні в терористичній діяльності.
23 липня військова колегія Верховного суду РФ визнала "законним" вердикт Північно-Кавказького окружного військового суду українському політв'язню Павлу Грибу.
МЗС України закликає міжнародну спільноту засудити неправомірне рішення російського суду щодо громадянина України П. Гриба і вимагати безумовного звільнення всіх громадян України, яких кремлівський режим тримає в заручниках на території Росії та в окупованому українському Криму.