Найманці РФ 5 разів порушили перемир'я на Донбасі, застосовуючи гранатомети, крупнокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Богданівки з напрямку Петровського - з протитанкового гранатомета;

неподалік Водяного з напрямку Пікуз і Ужівки - зі стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького з напрямку Докучаєвська - з крупнокаліберного кулемета;

поблизу Верхньоторецька з напрямку Василівки - з автоматичного гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

7 серпня збройні формування РФ і її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів, стрілецької та снайперської зброї.

Факти вогню зафіксовано поблизу населених пунктів Луганське, Південне, Водяне, Лебединське, Новозванівка, Новотроїцьке, Кримське. Неподалік Зайцевого вогонь вів снайпер противника.

Втрат у результаті ворожих обстрілів у складі підрозділів Об'єднаних сил не було.

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Впродовж минулої доби в районі проведення ООС представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 1 зґвалтування, 1 розбій, 3 крадіжки, 1 шахрайство, 1 хуліганство, 12 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Вчора через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 20 тисяч осіб і більш ніж 2 тисячі транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 19 406 осіб і 2 340 транспортних засобів. У пропуску через лінію розмежування було відмовлено 27 особам.