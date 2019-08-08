Україна як гуманітарну допомогу отримає від ВООЗ 200 ампул сироватки від дифтерії, - МОЗ

Про це повідомив керівник патронатної служби міністра охорони здоров'я Станіслав Грещишин, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністерство охорони здоров'я досягло домовленості з ВООЗ про постачання в найближчі два тижні 200 ампул сироватки від дифтерії. Після цього вони надійдуть у регіони, щоб в разі захворювання можна було вчасно пролікувати пацієнта", - сказав він журналістам.

Грещишин також уточнив, що наразі така сироватка в Україні відсутня.

"Зараз в Україні немає сироваток. Термін дії тих сироваток, про які в МОЗ говорили раніше, закінчився на початку літа. Закупівля, яка проводилася міжнародними організаціями, була невдалою. Ринок цих сироваток дуже малий, тому що більшість країн зосереджується на вакцинації.

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На перший тендер, який оголошувала ПРООН, відправився тільки один виробник, який не зміг надати весь обсяг необхідних документів. Тендер було знову оголошено. Ми сподіваємося, що найближчим часом зможемо отримати результат", - зазначив він.

Нагадуємо, МОЗ запустив кампанію з вакцинації від дифтерії і правця. В даний час у регіонах є 2 млн доз вакцини від дифтерії і правця для дітей і 6 млн доз для дорослих.