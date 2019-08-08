Помер засновник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Хлевицький

Про це повідомляється на сторінці Служби безпеки в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"8 серпня на 52-му році пішов із життя засновник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Хлевицький Віталій Борисович", - сказано в повідомленні.

Як зазначають у спецслужбі, Хлевицький одним із перших передбачив важливість інформаційної безпеки України в сучасних умовах.

Він народився 24 червня 1968 в Ужгороді. У 1990 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони за фахом "радіоінженер". У 1998 році Віталій Борисович здобув другу вищу освіту з кваліфікацією "юрист-правознавець" на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету.

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Хлевицький до квітня 2014 року обіймав оперативні та керівні посади в Центральному апараті СБУ.

Як кандидат юридичних наук брав безпосередню участь у підготовці низки законодавчих та інших нормативно-правових актів, відомчих наказів та інструкцій у сфері інформаційної безпеки. Є автором і співавтором понад тридцяти наукових робіт і статей.

Діяльність Віталія Хлевицького була відзначена високими державними та відомчими нагородами, зазначили у прес-службі СБУ.