У Смешка першого заступника глави партії "Сила і честь" Кіхтенка та частину керівництва виключили з партії

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві, розміщеній на офіційному сайті партії.

У тексті заяви наголошується: "Останнім часом у ЗМІ з’являються звернення до Політради Партії, які були підтримані 4 (чотирма) із 19-ти членів Політради та 4 (чотирма) керівниками із 25-ти зареєстрованих у Міністерстві юстиції України регіональних партійних організацій.

Всі вони базуються на маніпулятивній та неправдивій інформації і віддзеркалюють особисті амбіції і меркантильні інтереси тих, хто не підтримував партію на минулих виборах. Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоби знизити її рейтинг і підтримку виборців.

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Мета — спроба психологічного тиску на нинішнє керівництво Партії та спроба рейдерського захопленя контролю над нею, у зв’язку із можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року".

З партії виключили: "Кіхтенка Олександра Тимофійовича – Першого заступника Голови Партії; Нечипорука Михайла Миколайовича — Члена Політради Партії; Черкасова Юрія Еріковича — Члена Політради Партії; Ляховського Юрія Михайловича – Члена Контрольно-ревізійної комісії Партії; Фастова Володимира Миколайовича — Голови Правління Дніпропетровської обласної організації Партії; Вітковського Олександра Івановича — Голови Правління Херсонської обласної організації Партії; Безкровного Валерія Федоровича — Голови Правління Чернігівської обласної організації Партії; Крутова Геннадія Миколайовича – Голови Правління Харківської обласної організації Партії".

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