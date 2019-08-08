ЄС розробляє для країн-членів інструкцію з ідентифікації і невизнання російських паспортів жителів Донбасу

Про це йдеться в заяві офіційного представника ЄС, яку отримало видання DW в четвер, інформує Цензор.НЕТ.

Ці настанови для держав-членів ЄС і їхніх консульств розробляє Єврокомісія спільно з Європейською службою закордонних справ і в координації з делегаціями ЄС у Києві і Москві. Документ торкнеться також питання видачі віз, заявки на які подадуть в Росії чи в Україні жителі Донбасу з паспортами РФ. У заяві представник ЄС нагадує, що невизнання паспортів перебуває в компетенції держав-членів Євросоюзу.

Раніше глави держав і урядів ЄС висловили "надзвичайне занепокоєння" з приводу квітневого указу президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі паспортів жителям ОРДЛО. На саміті ЄС зазначили, що такий крок "суперечить духу і цілям" мінських домовленостей. Тоді ж Європейська рада заявила про готовність розглянути подальші заходи, включно з невизнанням таких російських паспортів, а джерело DW в ЄС повідомило про початок роботи над відповідною процедурою.

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