32 іноземні студенти прийшли з фальшивими паспортами на іспит в один з приватних медичних вишів Дніпра

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Під час процедури ідентифікації на єдиний кваліфікаційний державний іспит за фахом "Медицина" проктор Центру тестування виявив іноземних студентів, паспорти яких, на його думку, були фальшивими.

Після цього проктор двічі викликав поліцію. Через 50 хвилин в інститут прибуло сім правоохоронців.

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"Правоохоронці підтвердили, що паспорти є підробленими, і склали відповідний акт. 10 студентам вдалося втекти, а інші були доставлені в поліцію", - йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

Раніше керівник Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що під час здачі міжнародного іспиту з основ медицини (IFOM) був безпрецедентний спротив і саботаж. Вона обіцяє покарати винних.