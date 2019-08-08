Редактор "Еха Москви" Венедиктов приїхав до Києва відкривати філію "ЗМІ". Це пряма диверсія проти України, - Муждабаєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Муждабаєв зазначив: "Ось і розкрилася причина перебування в Києві топ-пропагандиста Кремля, редактора "Еха Москви" Олексія Венедиктова, якого журналісти ATR помітили на Хрещатику. В інтерв'ю місцевому проросійському смітнику він розповів, що хоче відкрити філіал газпромівсько-кремлівського "ЗМІ" в Україні. Для цього потрібно скасувати Мовний закон - і всього-то ...

Поясню тим, хто, може, не в курсі, що це. Це - пряма диверсія Кремля в Україні. Вони знахабніли настільки, що зовсім пустилися берега.

Коротко. "Ехо Москви" - це "ЗМІ", яке запрошує в ефір і публікує російських терористів, убивць українців. Їх там таких багато, але прізвища - Прилєпін - для українців, думаю, вистачить. Також їхній постійний автор - "кримський блогер" Горний, якого Венику спустив Кремль у момент анексії Криму для пропаганди проти України і кримських татар. І вишенька на торті - заступник Венедиктова - Рувинський - відвертий кримнашист, який нещодавно потрапив у "Миротворець" за незаконне відвідування Криму.

Отже. Якщо ця диверсія відбудеться (сподіваюся, що ні), то всі, хто до цього хоч якось причетний в Україні, будуть моїми не просто не друзями, а особистими ворогами. Я маю на увазі Сакена Аймурзаєва тощо (якщо написане тут правда). Ворогами не тільки моїми, а й моїх друзів патріотів, українців, кримських татар, ветеранів та бійців війни з росією, яких я знаю.

І останнє. Це путінське радіо працюватиме в Україні тільки через мій труп. Ми будемо його блокувати, вирубувати будь-якими способами, тому що це - вороги. Як російські окупанти в Криму і на Донбасі. Вороги люті. Це - Путін. Власною персоною. Це десант російських військ всередині. Той самий постріл у спину. Ми його тут терпіти не будемо за жодних обставин, це абсолютно виключено.

P.S. Прошу СБУ і ДПС більше не пускати цю довірену особу Путіна в Україну. Свого гівна, здається, нам вистачає".

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