Журналісти знайшли загадкового Маркуса Коена: він стверджує, що сам найняв лобістів для Зеленського та оплатив їхні послуги

Журналістам "Радіо Свобода" вдалося зв'язатися з Маркусом Коеном по телефону, інформує Цензор.НЕТ.

Про нього як і раніше відомо небагато. Коену 45 років, він юрист, колишній співробітник Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США. Останнім часом консультує клієнтів з півдюжини країн з питань дотримання американських і міжнародних антикорупційних заходів. У нього немає профілів у соцмережах, окрім майже порожньої сторінки на LinkedIn.

Коен розповів журналістам, що сам найняв лобістів для просування Володимира Зеленського на заході і сплатив майже $70 тисяч за їхні послуги.

"Це була моя ініціатива... і я був щасливий зробити це", - сказав Маркус Коен. "Я заплатив за це", - додав адвокат. За словами Коена, він вирішив допомогти Зеленському після короткої зустрічі з ним під час президентської передвиборчої кампанії в Києві.

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Коен стверджує, що вперше почув про Зеленського і був представлений його соратнику Івану Баканову через одного свого друга, ім'я якого він відмовився назвати. Це було десь навесні, пригадує він.

"У той час я нічого не знав про Зеленського", - сказав Коен. "Я подивився на нього. Я дивився його телешоу на Netflix", - додав він, маючи на увазі комедійний серіал "Слуга народу".

За словами Коена, крім того, що його розважає комік, який став політиком, він був вражений сильною "антикорупційної позицією" Зеленського.

Разом з Бакановим Коен відвідав штаб-квартиру Зеленського в Києві і зустрівся з майбутнім президентом. "Зеленський був нагорі, і я підійшов, щоб дуже швидко привітатися", - сказав він. При цьому Коен підкреслив, що під час цієї зустрічі не обговорював із Зеленським ідею найняти для його просування за кордоном лобістів.

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При цьому Коен каже, що зблизився з Бакановим, якого він вважає "розумним і кумедним".

Баканов не відповів на прохання журналістів прокоментувати цю історію. Але представники лобістської компанії "Signal Group", які просували Зеленського в Штатах, підтвердили, що в США Баканов був разом із Коеном.

Також із ними був Олег Дубина - ексглава "Нафтогазу", який підписав у 2009 році кабальні контракти з "Газпромом". Він був присутній на кожній зустрічі, в якій брав участь Баканов, сказав Коен.

Раніше американська лобістська компанія Signal Group Consulting, LLC опублікувала звіт про роботу, виконану для Володимира Зеленського. Послуги були надані у квітні і травні, контракт закрито 21.05.

Згідно з документами, поданими в міністерство юстиції США, компанія отримала за свої послуги гонорар 60 000 доларів і відшкодування витрат 9 371 долар. Лобісти контактували з офісами американських конгресменів, сенаторів, Державним Департаментом, мозковими центрами тощо. Предметом листів і дзвінків були домовленості про зустрічі.

Сам Зеленський заперечує зв'язок з американськими лобістами.

Пізніше з'ясувалося, що вказана у звіті американських лобістів адреса Маркуса Коена збігається з адресою Зе! Офісу в Києві.

Святослав Юраш, обраний депутатом від "Слуги народу", повідомив "Радіо Свобода", що цю адресу використовували тільки для отримання кореспонденції.