У КМДА стверджують, що у поліції немає права на обшук

Про це заявляє пресслужба Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"КМДА постійно взаємодіє з правоохоронними органами з метою забезпечення розслідування будь-яких неправомірних дій. ... Таким чином, правоохоронні органи можуть звернутися із запитом до відповідного структурного підрозділу КМДА. І для отримання цих документів не вимагається рішення суду", - повідомили в мерії.

При цьому в КМДА стверджують, що у Департаменту економіки та інвестицій немає документів, зазначених у постанові суду. "Володіння документами, перерахованими в Постанові, не належить до компетенції Департаменту економіки й інвестицій, визначеної Положенням про нього", - сказано в положенні.

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"Мета відповідної кампанії - не в отриманні документів, які належить оцінювати органам досудового слідства, а в створенні інформаційного приводу, згідно з яким дії обраної киянами місцевої влади є предметом вивчення правоохоронних органів", - підсумували в КМДА.

8 серпня стало відомо, що Голосіївський районний суд Києва надав Національній поліції право доступу до речей і документів Департаменту економіки та інвестицій Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їхніх оригіналів.

Доступ надано в рамках розслідування кримінального провадження про розтрату коштів при будівництві в столиці ділянки окружної дороги. Згідно з матеріалами слідства, вартість будівництва зросла втричі, а роботи не ведуться.