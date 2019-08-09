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09.08.19 00:08

Росія продовжує міняти кордон між окупованою Південною Осетією і Грузією, - Держдепартамент США

У річницю збройної агресії Росії проти Грузії, Державний департамент США заявив про зміну кордону окупаційною владою в Південній Осетії.

Росія продовжує міняти кордон між окупованою Південною Осетією і Грузією, - Держдепартамент США

Про це розповіла на брифінгу речниця Держдепу Морган Ортагус, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За останню добу ми дізналися, що підтримувана Росією фактична влада почала процес створення кордону у селі поблизу адміністративного кордону Південної Осетії. У разі завершення, ці дії відріжуть селище від його зрошувальної системи", - наголосила вона.

Ортагус додала, що "такі дії є загрозою миру та стабільності" та демонструють, що Росія продовжує порушувати права грузин на безпеку та власність.

"Вторгнення та окупація Росією 20 відсотків території Грузії є грубим порушенням принципів Статуту ООН, Гельсінського акту, фундаментальних норм та принципів міжнародного права", - зазначила речниця.

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У Держдепі США вчергове нагадали, що "вимагають від Росії відмовитися від її визнання так званої "незалежності" окупованих територій Грузії - Абхазії та Південної Осетії".

Ортагус нагадала, що 8 серпня виповнюється 11 років з моменту військового вторгнення Росії до Грузії. Сотні людей були вбиті чи поранені, а понад 190 тисяч цивільних осіб були вимушені переселитися.

"Для багатьох людей наслідки конфлікту відчутні й понині. Життя поламані, сім`ї досі розділені, свобода пересування так і не була відновлена, а власність не повернута", - пояснила вона.

У Держдепі вкотре закликали Росію повністю впровадити домовленості про припинення вогню, досягнуті за посередництва ЄС у серпні 2008 року, вивести свої війська з окупованих територій Росії та забезпечити власне зобов’язання - не використовувати силу проти Грузії.

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Нагадаємо: 8 серпня 2008 року збройні сили РФ вдерлися на територію Грузії під надуманим приводом. Незаконна окупація суверенних територій Грузії в Абхазії та Південній Осетії триває й досі. Крім того, одразу ж після війни Росія подовжила поступово пересувати лінію "кордону" окупованих територій вглиб Грузії.

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