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09.08.19 08:53

На Луганщині розміновано 44 га сільгоспземель і 16 га території доріг та лісосмуги в прифронтових районах, - ОДА

Сапери і піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій очистили від вибухонебезпечних предметів близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га території доріг та лісосмуги в Луганській області.

На Луганщині розміновано 44 га сільгоспземель і 16 га території доріг та лісосмуги в прифронтових районах, - ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Представникам органів місцевого самоврядування Станично-Луганського та Біловодського районів вручено пакети документів, які підтверджують очищення ділянок місцевості від мін і вибухонебезпечних предметів та дозволяють використовувати землю за призначенням.

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Зокрема, очищеними та перевіреними вважаються території населених пунктів Красний Деркул, Широкий і Красна Талівка Станично-Луганського району, а також с. Нижньобараниківка Біловодського району.

Розмінування зазначених ділянок місцевості проведено міжнародною організацією The HALO Trust.

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