Троє з дев'яти затриманих контрабандистів 400 кг кокаїну внесли заставу й відпущені судом під нічний домашній арешт, - Аброськін

Про це повідомив перший заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін на зустрічі з представниками Адміністрації з боротьби з незаконним обігом наркотиків Міністерства юстиції США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

У результаті нещодавно проведеної спецоперації працівники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції затримали дев'ятьох фігурантів. Щодо всіх них суд обрав запобіжний захід - утримання під вартою з правом внесення застави. Розмір застави коливався від 3 до 100 млн гривень.

На сьогодні двоє підозрюваних, серед яких - і організатор, внесли заставу в розмірі 10 млн гривень. Надалі щодо них слідчим суддею за клопотанням сторони захисту змінено запобіжний захід на домашній арешт у нічний час доби. При цьому в обох зловмисників запобіжний захід здійснюється без застосування електронних засобів контролю. Підозрюваним також змінено розмір застави - до 500 тис. гривень.

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Щодо третього фігуранта справи слідчий суддя за клопотанням сторони захисту змінив розмір застави - із трьох мільйонів гривень до 570 тис. гривень. Застосування електронного засобу контролю стосовно зловмисника теж не передбачено. Цей підозрюваний також сплатив заставу.

Таким чином, з-під варти вийшло три фігуранти, які підозрюються в скоєнні особливо тяжкого злочину. Водночас четвертому фігуранту слідчий суддя за клопотанням сторони захисту змінив розмір застави із 26 до 3 мільйонів гривень.

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