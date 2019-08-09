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09.08.19 08:26

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 7 серпня приблизно 96 вибухів у зоні проведення ООС

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 7 серпня близько 70 вибухів у Донецькій області та 26 вибухів на Луганщині.

Спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували 7 серпня приблизно 96 вибухів у зоні проведення ООС

Про це повідомляється у звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

У Донецькій області ОБСЄ зафіксувала близько 70 вибухів. Більш ніж половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах біля н.п. Авдіївка (підконтрольний уряду, 17 км на північ від Донецька). За оцінкою СММ, "у всіх цих випадках це був вогонь зі стрілецької зброї в межах навчання з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи від 3 березня 2016 року щодо заборони навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Безпілотник спостерігачів обстріляли біля Авдіївки, - ОБСЄ

У Луганській області СММ ОБСЄ зафіксувала 26 вибухів. Більшість порушень режиму припинення вогню були зафіксовані в районах на північно-північний схід від н.п. Обозне (непідконтрольний уряду, 18 км на північ від Луганська).

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