Нині немає необхідності реінкарнувати санепідемстанції, - Супрун

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Після закриття Державної санітарно-епідеміологічної служби України, регулярно звучать пропозиції, що її треба реінкарнувати у тій чи іншій формі. Вчора натрапила на черговий матеріал з пропозиціями створення чогось, що вже існує. Держсанепідслужба була створена близько 95-ти років тому як інструмент для боротьби з епідеміями. СЕС (санітарно-епідеміологічністанції) були частиною централізованої системи органів, установ, закладів та підрозділів санітарно-епідеміологічного профілю. Вона мала низку завдань, що стосуються профілактики інфекційних та професійних хвороб, отруєнь, радіаційних уражень людей та шкідливого впливу факторів навколишнього середовища. Але по факту ця служба займалася зовсім іншими завданнями", - зазначила Супрун.

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За її словами, з моменту надання СЕС повноважень видавати бізнесу дозволи (на той час це не лише заклади харчування, а й приватизація земельних ділянок, капітальні забудови, висновки на імпортований товар) значна частина діяльності структури оберталася довкола цієї прибуткової справи.

Вона звернула увагу на те, що підрозділи часто очолювали хабарники.

"Було цілком нормально вимагати гроші за "перевірки" й отримання дозволів, домовлятися за своїх або просто розкрадати бюджетні кошти. В тому числі через жахливу неефективність СЕС свого часу, сьогодні в Україні ми маємо спалаху захворювань", - заявила в.о. міністра.

Супрун підкреслила, що вже існує структура, яка виконує практично такі ж функції.

"Центр громадського здоров’я МОЗ України є санітарно-профілактичним закладом охорони здоров’я. Головні завдання Центру фактично такі ж як і в CDC. Переважно це завдання у сфері громадського здоров’я — здійснення епідемічного нагляду, виконання повноважень щодо захисту населення від інфекційних та неінфекційних захворювань, лабораторній діяльності, біобезпеки та безпеки крові", - пояснила вона.

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Вона також повідомила, що ЦОЗ співпрацює з колегами зі США у сфері громадського здоров'я і працюють над спільними проектами.



