Зеленський і керівництво "Арселору" домовилися про зменшення шкідливих викидів, фінансування онколікарні і стадіону "Металург", - Бутусов

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"30 липня в Офісі Президента відбулася зустріч, організована на вищому дипломатичному рівні - президент Зеленський і керівництво "Арселору". Причина зустрічі - кримінальна справа СБУ щодо екоциду і бурхлива реакція іноземних дипломатів, що стали на захист "Арселору". Це одна з найбільш показових для іноземних інвесторів справ. І це величезні сподівання для жителів Кривого Рогу, які дихають викидами і страждають пов'язаними з цим захворюваннями", - написав він.

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"Отже, згідно з угодою сторін, яка є в розпорядженні Цензор.НЕТ, "Арселор" зобов'язується:

Завершити свою інвестиційну програму за п'ять років, і вкласти ще 1,8 мільярда доларів інвестицій, що дозволить зменшити шкідливі викиди на 50-55%. А найближчим часом підприємство зобов'язалося скоротити шкідливі викиди на 10-15%. Тобто швидких радикальних рішень не буде - швидким може бути тільки закриття підприємства. "Арселор" визнає, що вони продукують 2/3 шкідливих викидів у Кривому Розі (і натякає тим самим, що ще третину додають підприємства Ахметова). Виділяти по 100 мільйонів гривень на рік (в які терміни не вказано) для фінансування онкологічної лікарні. Виплатити 50 мільйонів гривень протягом двох років на фінансування стадіону "Металург" у Кривому Розі. Виділити відходи металургії для проєкту будівництва нових бетонних доріг в Україні", - деталізував Бутусов.

"Індуси написали в тексті: "щоб країна рухалася вперед, необхідна ефективна система влади з однаковими, чесними для всіх учасників процесу правилами і підходами". Тобто прямим текстом натякнули Офісу Президента - для довіри інвесторів такі самі суворі розслідування мають пройти і щодо всіх інших забруднювачів довкілля. А в топ-10 разом з "Арселором" - підприємства Ахметова, який подарував на прохання президента "швидкі допомоги". Цікаво, хто тепер і як зафіксує скорочення викидів на 10-15% - треба б це продемонструвати суспільству", - резюмував журналіст.

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22 липня в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації.Випромінювання, яке перевищує норму, виходить від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в терміни зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.